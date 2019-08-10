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У Державній судовій адміністрації чиновники майнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила посадовців держпідприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України на використанні шкідливого програмного забезпечення.
Дивися повний текст У Державній судовій адміністрації чиновники майнили криптовалюту
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:18
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