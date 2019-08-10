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У Державній судовій адміністрації
чиновники майнили...

У Державній судовій адміністрації чиновники майнили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:17

У Державній судовій адміністрації чиновники майнили...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила посадовців держпідприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України на використанні шкідливого програмного забезпечення.

Дивися повний текст У Державній судовій адміністрації чиновники майнили криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:18

намайнили?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:13

"правоохранители получили исчерпывающую доказательную базу противоправной деятельности, в частности, обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение."
Вот злодеи даже дома поставили вредоносную программу))
Аргумент не убедителен.
nikit_a
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:53

"По предварительным выводам экспертов, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины."
это какой же ущерб? электроэнергия?
KML
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:04

IT-нация всё-таки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:51

Re: У Державній судовій адміністрації чиновники майнили...

Слабаки. То ли дело, умельцы, которые подключили биткоин-ферму прям к ядерному редактору на атомной электростанции. Вот там наверное неплохо намайнили
safonovstanislav
 
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