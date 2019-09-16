RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економіст спрогнозував
курс долара до кінця року

Економіст спрогнозував курс долара до кінця року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:48

Економіст спрогнозував курс долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Цього року динаміка курсу відрізняється від минулих періодів.

Дивися повний текст Економіст спрогнозував курс долара до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90914
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:48

"По мнению экономиста, паниковать, что гривна поднимется до 8 или 10 за доллар, не стоит"
Это ж кем нужно быть, чтобы по этому поводу паниковать. 90% населения страны об этом только мечтает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:09

  moveton написав:90% населения страны об этом только мечтает.

Ціни і зарплати вже на рівні 27. Назад до 10 дороги немає, тільки вниз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 24.05.09
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir, moveton і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку року безробітних в Україні стало на 25% менше
R2 » Сер 18 вер, 2019 07:25
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 07:25
Ferox
У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
R2 » Пон 16 вер, 2019 09:56
5 253
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 21:31
yama
Аналітик оцінив вплив переговорів з МВФ на курс гривні
R2 » Вів 17 вер, 2019 18:46
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 18:46
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76424)
18.09.2019 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.