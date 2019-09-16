Цього року динаміка курсу відрізняється від минулих періодів.
Дивися повний текст Економіст спрогнозував курс долара до кінця року.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:48
Економіст спрогнозував курс долара до кінця року
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Дивися повний текст Економіст спрогнозував курс долара до кінця року.
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:48
"По мнению экономиста, паниковать, что гривна поднимется до 8 или 10 за доллар, не стоит"
Это ж кем нужно быть, чтобы по этому поводу паниковать. 90% населения страны об этом только мечтает.
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:09
Ціни і зарплати вже на рівні 27. Назад до 10 дороги немає, тільки вниз.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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