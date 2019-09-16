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В Мінсоцполітики пояснили,
чому на 2020 рік зменшили...

В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55

В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили...

Пропонуємо до обговорення:
У проєкті держбюджету на 2020 рік Кабмін на субсидії заклав 47 млрд 628,6 млн грн.

Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили видатки на субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55

А снижение норм потребления не является фактором для уменьшения числа субсыдиантов?
grigory_ustimenko
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