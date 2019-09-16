У проєкті держбюджету на 2020 рік Кабмін на субсидії заклав 47 млрд 628,6 млн грн.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили видатки на субсидії.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55
В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили...
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Дивися повний текст В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили видатки на субсидії.
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55
А снижение норм потребления не является фактором для уменьшения числа субсыдиантов?
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:46
Надо в корне поменять систему тарифов. И количество субсидий уменьшится в несколько раз. Почему не учитывается цена украинского газа? Порошенко 5 лет людей оббирал. Пока не вижу никакой разницы.
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