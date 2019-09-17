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У плані дій Кабміну будуть
розрахунки динаміки зростання...

У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:08

У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання...

Пропонуємо до обговорення:
План дій Кабінету міністрів буде містити розрахунки динаміки зростання державного бюджету.

Дивися повний текст У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання держбюджету.
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Очередной шедевр от зели. Без вины виноват!
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