План дій Кабінету міністрів буде містити розрахунки динаміки зростання державного бюджету.
Дивися повний текст У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання держбюджету.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:08
У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання...
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Дивися повний текст У плані дій Кабміну будуть розрахунки динаміки зростання держбюджету.
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:08
Очередной шедевр от зели. Без вины виноват!
визначать перелік випадків, коли особа нестиме фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення незалежно від наявності вини;
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