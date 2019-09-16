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Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32
Пропонуємо до обговорення:
У разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.
Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель
.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32
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