У разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.
Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32
Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:46
Надо проводить модернизацию всей инфраструктуры что бы минимизировать потребления газа .
Интересен анализ: сколько добываеться, сколько потребляеться гражданами и предприятими и на сколько максимально сократить добычу?
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