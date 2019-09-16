RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готується до припинення
Росією транзиту газу, -...

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...

Пропонуємо до обговорення:
У разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32

как долго будет данный объем?..
sal
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 25.03.16
Подякував: 668 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:46

Надо проводить модернизацию всей инфраструктуры что бы минимизировать потребления газа .
Интересен анализ: сколько добываеться, сколько потребляеться гражданами и предприятими и на сколько максимально сократить добычу?
magistr0505
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:02

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

  sal написав:как долго будет данный объем?..
до лета хватит..а там цена и потребление упадет и снова закупят реверсом. Кто не понимает вопрос стоит не в плоскости - Украине не хватит газа и все замерзнем...вопрос стоит как поиметь на транзите "мышебратьев"...
Джон
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:08

  Джон написав:..вопрос стоит как поиметь на транзите "мышебратьев"...


Вряд ли уже получится поиметь.
Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины (это примерно 30-50 млрд кубов прокачки)
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2786
З нами з: 26.03.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:16

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

  Shram написав:Вряд ли уже получится поиметь.
Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины
Про транзит стоит забыть.. вернее поимеем "мышебратьев" хорошо а нет.. так и хУтин с ними. Источник же доходности надо искать в другом. Это и закупки дешевого газа летом с перепродажей его на хабах в пиковые зимние цены и постепенный рост своей добычи с последующим экспортом своего газа.
PS Не знаю хватит или нет желания и мозгов у новых керманычей на такое.. старым вот не хватило.. ни долгосрочных контрактов они не заключили ни добычу не нарастили.,. только виртуальный реверс с воплями -- прикрути.. прикрути.. но посмотрим что будет.
Джон
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 22:14

  Джон написав:
  Shram написав:Вряд ли уже получится поиметь.
Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины
Про транзит стоит забыть.. вернее поимеем "мышебратьев" хорошо а нет.. так и хУтин с ними. Источник же доходности надо искать в другом. Это и закупки дешевого газа летом с перепродажей его на хабах в пиковые зимние цены и постепенный рост своей добычи с последующим экспортом своего газа.
PS Не знаю хватит или нет желания и мозгов у новых керманычей на такое.. старым вот не хватило.. ни долгосрочных контрактов они не заключили ни добычу не нарастили.,. только виртуальный реверс с воплями -- прикрути.. прикрути.. но посмотрим что будет.


При всех проблемах предыдущей власти идиотами их не назовешь. Я сомневаюсь, что они не понимали выгоды увеличения собственной добычи. Скорее, я поверю, что экономическая эффективность увеличения собственной добычи была достаточно низкой, поэтому ее и не развивали особо (хотя какие-то работы велись - я помню, были новости, что какие-то новые запасы то ли разведали, то ли начали разрабатывать)
Впрочем, я далек от этой сферы, так что это - только предположения с точки зрения основ ведения бизнеса.
PasserBy
 
Повідомлень: 111
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу
R2 » Вів 17 вер, 2019 21:16
7 228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 17:49
ygn
Україна скоротила імпорт свинини
R2 » Сер 18 вер, 2019 12:16
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 12:16
R2
Питання поставок американського газу через Польщу...
R2 » Пон 16 вер, 2019 09:41
8 285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 10:07
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76439)
18.09.2019 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.