Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...

Додано: Сер 18 вер, 2019 21:16

Shram написав: Вряд ли уже получится поиметь.

Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины Вряд ли уже получится поиметь.Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины

Про транзит стоит забыть.. вернее поимеем "мышебратьев" хорошо а нет.. так и хУтин с ними. Источник же доходности надо искать в другом. Это и закупки дешевого газа летом с перепродажей его на хабах в пиковые зимние цены и постепенный рост своей добычи с последующим экспортом своего газа.PS Не знаю хватит или нет желания и мозгов у новых керманычей на такое.. старым вот не хватило.. ни долгосрочных контрактов они не заключили ни добычу не нарастили.,. только виртуальный реверс с воплями -- прикрути.. прикрути.. но посмотрим что будет.