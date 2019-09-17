У разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.
Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:32
Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готується до припинення Росією транзиту газу, - Оржель.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:46
Надо проводить модернизацию всей инфраструктуры что бы минимизировать потребления газа .
Интересен анализ: сколько добываеться, сколько потребляеться гражданами и предприятими и на сколько максимально сократить добычу?
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:02
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:08
Вряд ли уже получится поиметь.
Скорее вопрос стоит как сохранить транзит хотя бы в рамках безубыточности для Украины (это примерно 30-50 млрд кубов прокачки)
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:16
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Про транзит стоит забыть.. вернее поимеем "мышебратьев" хорошо а нет.. так и хУтин с ними. Источник же доходности надо искать в другом. Это и закупки дешевого газа летом с перепродажей его на хабах в пиковые зимние цены и постепенный рост своей добычи с последующим экспортом своего газа.
PS Не знаю хватит или нет желания и мозгов у новых керманычей на такое.. старым вот не хватило.. ни долгосрочных контрактов они не заключили ни добычу не нарастили.,. только виртуальный реверс с воплями -- прикрути.. прикрути.. но посмотрим что будет.
Додано: Сер 18 вер, 2019 22:14
При всех проблемах предыдущей власти идиотами их не назовешь. Я сомневаюсь, что они не понимали выгоды увеличения собственной добычи. Скорее, я поверю, что экономическая эффективность увеличения собственной добычи была достаточно низкой, поэтому ее и не развивали особо (хотя какие-то работы велись - я помню, были новости, что какие-то новые запасы то ли разведали, то ли начали разрабатывать)
Впрочем, я далек от этой сферы, так что это - только предположения с точки зрения основ ведения бизнеса.
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:19
Re: Україна не готується
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:25
Re: При всех проблемах
Действия разумного человека не определяются только получением экономической моментальной выгоды. А как можно говорить такое о государстве?.. если оно не собирается существовать меньше, чем средняя продолжительность жизни ее граждан.
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