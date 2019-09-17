RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готується до припинення
Росією транзиту газу, -...

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:16

  magistr0505 написав:Надо проводить модернизацию всей инфраструктуры что бы минимизировать потребления газа .
Интересен анализ: сколько добываеться, сколько потребляеться гражданами и предприятими и на сколько максимально сократить добычу?

Гражданами и соц. объектами потребляется примерно 2\3 от собственной добычи. Остальное - промышленность.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 305
З нами з: 05.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В українських газосховищах найбільші запаси газу за 7...
R2 » Чет 19 вер, 2019 10:09
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 10:09
sal
Стало відомо, скільки українців задоволені якістю газу
R2 » Вів 17 вер, 2019 21:16
7 262
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 17:49
ygn
Україна скоротила імпорт свинини
R2 » Сер 18 вер, 2019 12:16
0 38
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 12:16
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14994)
19.09.2019 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron