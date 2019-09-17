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Україна готується до припинення
Росією транзиту газу, -...

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:16

  magistr0505 написав:Надо проводить модернизацию всей инфраструктуры что бы минимизировать потребления газа .
Интересен анализ: сколько добываеться, сколько потребляеться гражданами и предприятими и на сколько максимально сократить добычу?

Гражданами и соц. объектами потребляется примерно 2\3 от собственной добычи. Остальное - промышленность.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:54

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

Вот только почему не задумываются те кто ратуют за прекращение транзита о том, что по факту распределение газа внутри страны идет за счет транзита. Не будет транзита кто будет платить за транспортировку газа к конечному потребителю, или как всегда увеличат тарифы.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:56

Re: так или не так

  MGVP написав:кто будет платить за транспортировку газа к конечному потребителю, или как всегда увеличат тарифы.

Имея средства заплатить даже по большому тарифу, но не имея трубы - газ вы не получите)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:00

  sal написав:
  MGVP написав:кто будет платить за транспортировку газа к конечному потребителю, или как всегда увеличат тарифы.

Имея средства заплатить даже по большому тарифу, но не имея трубы - газ вы не получите)

А это здесь к чему? Трубопроводы пока не пилят на метал, а вот при отсутствии договора на траспортировку за чей счет будут перекачивать станции газ из хранилищ к конечному потребителю вот интересный вопрос.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:07

Re: здесь

  MGVP написав:при отсутствии договора на траспортировку за чей счет будут перекачивать станции газ из хранилищ к конечному потребителю

Чей газ будет перекачиваться? откуда он возьмется в достаточном постоянном объеме, необходимом для работы всей ГТС Украины?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09

  MGVP написав:
  sal написав:
  MGVP написав:кто будет платить за транспортировку газа к конечному потребителю, или как всегда увеличат тарифы.

Имея средства заплатить даже по большому тарифу, но не имея трубы - газ вы не получите)

А это здесь к чему? Трубопроводы пока не пилят на метал, а вот при отсутствии договора на траспортировку за чей счет будут перекачивать станции газ из хранилищ к конечному потребителю вот интересный вопрос.

Думаю, что коллега имел в виду другое: газ на объекты "соцкультбыта" идёт как ма-а-аленькие ответвления от огромной экспортной трубы. Если труба перестанет качать, то какие бы деньги Вы не предлагали, Ваш маленький ручеёк будет пустым. Так что труба-то будет физически, но её не будет в функциональном смысле, газ по ней Вы не получите.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:11

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

  Волгарь написав:реально можно посчитать точку безубыточности только для нового газопровода, вроде СП-2

Кто тут СП-2 поминал? 8)
Извольте, свежие новости: "На 17 сентября уложено почти 2000 км., т.е. 81% от всей протяжённости трубопровода" (с)
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:24

  sal написав:
  MGVP написав:при отсутствии договора на траспортировку за чей счет будут перекачивать станции газ из хранилищ к конечному потребителю

Чей газ будет перекачиваться? откуда он возьмется в достаточном постоянном объеме, необходимом для работы всей ГТС Украины?

Чей газ, да хоть чей-нибудь, реверсный там или собственной добычи, откудато ж насобирали в хранилищах 17 млрд или сколько там, а что до достаточного объема так химическую отрасль убили, металургия осталась если нужно будет уменьшение потребления то она и пойдет под нож.

Что ж до того что потребление минимальное так расход в год около 30 млрд, так что не очень то там и мелкие объемы

Что до работы всей ГТС то чувствую если пойдет все плохо то газом будут обеспечены только областные центры.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:44

Re: гтс-труба

  MGVP написав:Что до работы всей ГТС то чувствую если пойдет все плохо то газом будут обеспечены только областные центры.

Если они будут расположены в непосредственной близости к самой трубе.
И если будет выгодно заводить комбайн ради одного колоска.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:51

  sal написав:Чей газ будет перекачиваться? откуда он возьмется в достаточном постоянном объеме, необходимом для работы всей ГТС Украины?


Очень сильно сомневаюсь что на 2020 год Украина и Россия не договорятся по транзиту. Всё таки и Украине нужен газ и деньги за транзит, и СП2 ещё не готов и турецкий поток тоже не вполной мере работает.
Так что скорее всего договорятся, и данный договор обе стороны будут расписывать в СМИ как свою победу.
Другое дело 2021-2022 года. Там уже всё будет по иному. Не следует думать что Россия в обходные газопроводы просто так "закопала" около 40 млрд долларов.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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