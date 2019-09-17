Гражданами и соц. объектами потребляется примерно 2\3 от собственной добычи. Остальное - промышленность.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:16
Гражданами и соц. объектами потребляется примерно 2\3 от собственной добычи. Остальное - промышленность.
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:54
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Вот только почему не задумываются те кто ратуют за прекращение транзита о том, что по факту распределение газа внутри страны идет за счет транзита. Не будет транзита кто будет платить за транспортировку газа к конечному потребителю, или как всегда увеличат тарифы.
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:56
Re: так или не так
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:00
А это здесь к чему? Трубопроводы пока не пилят на метал, а вот при отсутствии договора на траспортировку за чей счет будут перекачивать станции газ из хранилищ к конечному потребителю вот интересный вопрос.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:07
Re: здесь
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09
Думаю, что коллега имел в виду другое: газ на объекты "соцкультбыта" идёт как ма-а-аленькие ответвления от огромной экспортной трубы. Если труба перестанет качать, то какие бы деньги Вы не предлагали, Ваш маленький ручеёк будет пустым. Так что труба-то будет физически, но её не будет в функциональном смысле, газ по ней Вы не получите.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:11
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Кто тут СП-2 поминал?
Извольте, свежие новости: "На 17 сентября уложено почти 2000 км., т.е. 81% от всей протяжённости трубопровода" (с)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:24
Чей газ, да хоть чей-нибудь, реверсный там или собственной добычи, откудато ж насобирали в хранилищах 17 млрд или сколько там, а что до достаточного объема так химическую отрасль убили, металургия осталась если нужно будет уменьшение потребления то она и пойдет под нож.
Что ж до того что потребление минимальное так расход в год около 30 млрд, так что не очень то там и мелкие объемы
Что до работы всей ГТС то чувствую если пойдет все плохо то газом будут обеспечены только областные центры.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:44
Re: гтс-труба
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:51
Очень сильно сомневаюсь что на 2020 год Украина и Россия не договорятся по транзиту. Всё таки и Украине нужен газ и деньги за транзит, и СП2 ещё не готов и турецкий поток тоже не вполной мере работает.
Так что скорее всего договорятся, и данный договор обе стороны будут расписывать в СМИ как свою победу.
Другое дело 2021-2022 года. Там уже всё будет по иному. Не следует думать что Россия в обходные газопроводы просто так "закопала" около 40 млрд долларов.
Теперь уже точно не вернусь
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