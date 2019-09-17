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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Ну і що ви тут страждаєте ? Газ все одно через 50-60 років закінчиться ... Тоді на фіга ці всі труби скрізь будуть ? Нафта , до речі - теж закінчится . І взагалі - загальне потепління вперемішку з хвилями холоду будуть підштовхувати до розвитку нових технологій . Вся надія на науку - або загальний апокаліпсис ...
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:58
Re: стороны разные
РФ выгоднее договориться с Украиной. т.к. от РФ требуется только газ, а от Украины работоспособная ГТС. у кого что раньше закончится?..
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:07
Но как получить выгоду от виртуальной собственной добычи, думаю, понимали они очень даже хорошо. Так что полностью согласен, - назвать идиотами тех, кто опустошил карманы пересичных на десятки миллиардов гривен, включив в тариф "инвестиционную составляющую", язык точно не поворачивается.
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