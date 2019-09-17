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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52
Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.
Ну і що ви тут страждаєте ? Газ все одно через 50-60 років закінчиться ... Тоді на фіга ці всі труби скрізь будуть ? Нафта , до речі - теж закінчится . І взагалі - загальне потепління вперемішку з хвилями холоду будуть підштовхувати до розвитку нових технологій . Вся надія на науку - або загальний апокаліпсис ...
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:58
Re: стороны разные
РФ выгоднее договориться с Украиной. т.к. от РФ требуется только газ, а от Украины работоспособная ГТС. у кого что раньше закончится?..
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:07
Но как получить выгоду от виртуальной собственной добычи, думаю, понимали они очень даже хорошо. Так что полностью согласен, - назвать идиотами тех, кто опустошил карманы пересичных на десятки миллиардов гривен, включив в тариф "инвестиционную составляющую", язык точно не поворачивается.
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:35
B
Идиотами точно не назовешь. Вчера в похожей теме приводил цифры - при цене ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА (т.е. купленного европейскими компаниями у Газпрома, и идущего по ГТС) в 166 долларов за 1000 м3, он из этой же трубы закупался Нафтогазом с января по май 19-го по 228,5! (плюс таможенное оформление + НДС - РЕВЕРС ЖЕ!). Т.е. переплачивали не 2-3% за оформление документов КАК НУЖНО,а аж 55+ лдолларов за каждые 1000 м3!!! 13 млрд. м3/год импорта по 55 долларов, и так 19/18/17/16-ый годы это будет...ЕДВА ЛИ НЕ КРУПНЕЙШЕЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА в 21-ом веке.
Что самое интересное, О КОТОРОМ ЗНАЛИ ВСЕ, и санкционированное ВСЕМИ заинтересованными лицами.
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:30
Простите, КАКОГО ТРАНЗИТА? Цена для европейский покупателей - это цена на украинско-словацкой границе. Ведь виртуальный реверс обставлен именно как физический, с пунктами пропуска и таможенным оформлением. Цена транзита уже входит в эти 166
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