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Україна готується до припинення
Росією транзиту газу, -...

Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52

Re: Україна готується до припинення Росією транзиту газу, -.

Ну і що ви тут страждаєте ? Газ все одно через 50-60 років закінчиться ... Тоді на фіга ці всі труби скрізь будуть ? Нафта , до речі - теж закінчится . І взагалі - загальне потепління вперемішку з хвилями холоду будуть підштовхувати до розвитку нових технологій . Вся надія на науку - або загальний апокаліпсис ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:58

Re: стороны разные

  Shram написав:сомневаюсь что на 2020 год Украина и Россия не договорятся по транзиту. Всё таки и Украине нужен газ и деньги за транзит, и СП2 ещё не готов и турецкий поток тоже не вполной мере работает.

РФ выгоднее договориться с Украиной. т.к. от РФ требуется только газ, а от Украины работоспособная ГТС. у кого что раньше закончится?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:07

  PasserBy написав:При всех проблемах предыдущей власти идиотами их не назовешь. Я сомневаюсь, что они не понимали выгоды увеличения собственной добычи.
...

Но как получить выгоду от виртуальной собственной добычи, думаю, понимали они очень даже хорошо. Так что полностью согласен, - назвать идиотами тех, кто опустошил карманы пересичных на десятки миллиардов гривен, включив в тариф "инвестиционную составляющую", язык точно не поворачивается.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:35

  Sergei написав:
  PasserBy написав:При всех проблемах предыдущей власти идиотами их не назовешь. Я сомневаюсь, что они не понимали выгоды увеличения собственной добычи.
...

Но как получить выгоду от виртуальной собственной добычи, думаю, понимали они очень даже хорошо. Так что полностью согласен, - назвать идиотами тех, кто опустошил карманы пересичных на десятки миллиардов гривен, включив в тариф "инвестиционную составляющую", язык точно не поворачивается.
B
Идиотами точно не назовешь. Вчера в похожей теме приводил цифры - при цене ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗА (т.е. купленного европейскими компаниями у Газпрома, и идущего по ГТС) в 166 долларов за 1000 м3, он из этой же трубы закупался Нафтогазом с января по май 19-го по 228,5! (плюс таможенное оформление + НДС - РЕВЕРС ЖЕ!). Т.е. переплачивали не 2-3% за оформление документов КАК НУЖНО,а аж 55+ лдолларов за каждые 1000 м3!!! 13 млрд. м3/год импорта по 55 долларов, и так 19/18/17/16-ый годы это будет...ЕДВА ЛИ НЕ КРУПНЕЙШЕЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА в 21-ом веке.
Что самое интересное, О КОТОРОМ ЗНАЛИ ВСЕ, и санкционированное ВСЕМИ заинтересованными лицами.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:41

Волгарь вы забыли вычесть цену транзита. а так да, правда.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:30

  Яша написав:Волгарь вы забыли вычесть цену транзита. а так да, правда.

Простите, КАКОГО ТРАНЗИТА? Цена для европейский покупателей - это цена на украинско-словацкой границе. Ведь виртуальный реверс обставлен именно как физический, с пунктами пропуска и таможенным оформлением. Цена транзита уже входит в эти 166
Волгарь
 
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