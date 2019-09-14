Увімкнення опалення повністю залежить від регіональних органів самоврядування.
Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:36
Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:37
Что за заголовок "Стало известно..."? Да это ещё с советских времён такая норма действует: 3 дня со средней температурой ниже 8.
Но по таким тарифам пусть себя обогревают. А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.
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