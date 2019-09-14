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Стало відомо, коли українцям
чекати на початок...

Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:36

Стало відомо, коли українцям чекати на початок...

Пропонуємо до обговорення:
Увімкнення опалення повністю залежить від регіональних органів самоврядування.

Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:37

Что за заголовок "Стало известно..."? Да это ещё с советских времён такая норма действует: 3 дня со средней температурой ниже 8.
Но по таким тарифам пусть себя обогревают. А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:35

  ygn написав:Что за заголовок "Стало известно..."?

Ну, это Вам давно известно, а автор может только сейчас понял, что зимой, нужно включать отопление... А до этого пребывал в счастливом неведении... :)
Sam17a
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