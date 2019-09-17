Увімкнення опалення повністю залежить від регіональних органів самоврядування.
Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:36
Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:37
Что за заголовок "Стало известно..."? Да это ещё с советских времён такая норма действует: 3 дня со средней температурой ниже 8.
Но по таким тарифам пусть себя обогревают. А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:35
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:40
Европейские ценности по европейским ценам.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 вер, 2019 00:34
А вот тут, не согласен. 1- коцаете батареи и ставите заглушки на ввод. 2- вызываете комиссию в составе представителя местного совета и коммунального предприятия. 3 - составляете акт о временном отключении системы отопления в связи с аварией и необходимостью проведения ремонтных работ с фотографиями и желательно опломбированием ввода. 4 - посылаете всех по пешеходно-сексуальному маршруту в ответ на платёжки. 5 - в суд, если он будет несёте акт. Нет отопления, нет оплаты.
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:17
Можно и проще
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:21
Re: Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
Та індивідуально - то таке ... Насправді подивіться - скільки боргів . І найцікавіше - чому ? І як вони можуть так накопичуватися . Чергнігів обленерго - 400 млн боргу ... Ніхто нічого не платить ? Не вірю . Злодії майже все вкрали - вірю ...
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38
Это не проще. Это не решение проблемы. Этот судебный документ не отменяет долг, он просто переводит процес из упрощённой формы в полную форму. А вот как раз в процессе и нужно будет доказать, что услуга или не была получена потребителем или была получена не в полной мере. Мой вариант и есть таким доказательством.
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