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Стало відомо, коли українцям
чекати на початок...

Стало відомо, коли українцям чекати на початок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:36

Стало відомо, коли українцям чекати на початок...

Пропонуємо до обговорення:
Увімкнення опалення повністю залежить від регіональних органів самоврядування.

Дивися повний текст Стало відомо, коли українцям чекати на початок опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:37

Что за заголовок "Стало известно..."? Да это ещё с советских времён такая норма действует: 3 дня со средней температурой ниже 8.
Но по таким тарифам пусть себя обогревают. А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:35

  ygn написав:Что за заголовок "Стало известно..."?

Ну, это Вам давно известно, а автор может только сейчас понял, что зимой, нужно включать отопление... А до этого пребывал в счастливом неведении... :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:40

  ygn написав:
Но по таким тарифам пусть себя обогревают. А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.

Европейские ценности по европейским ценам.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 00:34

  ygn написав: А реально отключиться от центрального отопления все равно нельзя. Последний закон - фикция.

А вот тут, не согласен. 1- коцаете батареи и ставите заглушки на ввод. 2- вызываете комиссию в составе представителя местного совета и коммунального предприятия. 3 - составляете акт о временном отключении системы отопления в связи с аварией и необходимостью проведения ремонтных работ с фотографиями и желательно опломбированием ввода. 4 - посылаете всех по пешеходно-сексуальному маршруту в ответ на платёжки. 5 - в суд, если он будет несёте акт. Нет отопления, нет оплаты.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:09

Ну у меня уже начался, у меня тепловой насос.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:17

  Sam17a написав:А вот тут, не согласен. 1- коцаете батареи и ставите заглушки на ввод. 2- вызываете комиссию в составе представителя местного совета и коммунального предприятия. 3 - составляете акт о временном отключении системы отопления


Можно и проще
http://i.piccy.info/i9/665ad0c0a81df771 ... _Lyst1.jpg
http://i.piccy.info/i9/b56586f85398d037 ... _Lyst2.jpg
http://i.piccy.info/i9/7c0068b6e974e252 ... _Lyst3.jpg
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:21

Re: Стало відомо, коли українцям чекати на початок...

Та індивідуально - то таке ... Насправді подивіться - скільки боргів . І найцікавіше - чому ? І як вони можуть так накопичуватися . Чергнігів обленерго - 400 млн боргу ... Ніхто нічого не платить ? Не вірю . Злодії майже все вкрали - вірю ...
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:38

  AlifeSoft написав:
  Sam17a написав:А вот тут, не согласен. 1- коцаете батареи и ставите заглушки на ввод. 2- вызываете комиссию в составе представителя местного совета и коммунального предприятия. 3 - составляете акт о временном отключении системы отопления


Можно и проще
http://i.piccy.info/i9/665ad0c0a81df771 ... _Lyst1.jpg
http://i.piccy.info/i9/b56586f85398d037 ... _Lyst2.jpg
http://i.piccy.info/i9/7c0068b6e974e252 ... _Lyst3.jpg

Это не проще. Это не решение проблемы. Этот судебный документ не отменяет долг, он просто переводит процес из упрощённой формы в полную форму. А вот как раз в процессе и нужно будет доказать, что услуга или не была получена потребителем или была получена не в полной мере. Мой вариант и есть таким доказательством.
Sam17a
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