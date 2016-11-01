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Перевірка забудовника
або об'єкту нерухомості

Перевірка забудовника або об'єкту нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:33

Перевірка забудовника або об'єкту нерухомості

Щоб не потрапити в руки шахраїв рекомендую звертататись до сервісу https://monitor.estate/ що надає інформацію про новобудову з офіційних державних реєстрів.

ШВидка юридична довідка про житло за 5 хвилин
ruslana_mukha
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