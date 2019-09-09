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Оржель назвав цыну
викупу оператора ГТС

Оржель назвав цыну викупу оператора ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:26

Оржель назвав цыну викупу оператора ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Ціна так званого викупу оператора ГТС (газотранспортна система) у НАК "Нафтогаз України" у межах анбандлінгу формується з чотирьох елементів.

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