Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів.
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості (інфографіка).
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Додано: Чет 19 вер, 2019 06:21
На дорогах України з'явиться більше радарів для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості (інфографіка).
Додано: Чет 19 вер, 2019 06:22
А можно, чтобы в Украине появилось больше дорог??? Красноград - Карловка - это испытательный полигон для танков, а не дорога областного значения!
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