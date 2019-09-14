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На дорогах України з'явиться
більше радарів для...

На дорогах України з'явиться більше радарів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 06:21

На дорогах України з'явиться більше радарів для...

Пропонуємо до обговорення:
Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів.

Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів для вимірювання швидкості (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 06:22

А можно, чтобы в Украине появилось больше дорог??? Красноград - Карловка - это испытательный полигон для танков, а не дорога областного значения!
olegpm16
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