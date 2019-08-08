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5G-обладнання Ericsson складають роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ericsson завершила повну автоматизацію процесу виробництва на власній фабриці в китайському місті Нанкін, що спеціалізується на випуску продуктів для мереж радіодоступу 5G і 4G.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 07:59
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