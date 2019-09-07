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Інспектори з паркування у Києві виписали штрафів на 605...
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52
Пропонуємо до обговорення:
За 48 днів роботи в Києві інспектори з паркування виписали понад 1,5 тисячі штрафів на 605,6 тисячі гривень.
Дивися повний текст Інспектори з паркування у Києві виписали штрафів на 605 тисяч
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R2
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52
А скільки додаткових паркувальних місць було відкрито за ці 48 днів?
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consulaugur
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:55
consulaugur написав:
А скільки додаткових паркувальних місць було відкрито за ці 48 днів?
Навіщо?
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BIGor
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