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Інспектори з паркування у Києві
виписали штрафів на 605...

Інспектори з паркування у Києві виписали штрафів на 605...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52

Інспектори з паркування у Києві виписали штрафів на 605...

Пропонуємо до обговорення:
За 48 днів роботи в Києві інспектори з паркування виписали понад 1,5 тисячі штрафів на 605,6 тисячі гривень.

Дивися повний текст Інспектори з паркування у Києві виписали штрафів на 605 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:52

А скільки додаткових паркувальних місць було відкрито за ці 48 днів?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:55

  consulaugur написав:А скільки додаткових паркувальних місць було відкрито за ці 48 днів?

Навіщо?
BIGor
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