Кабінет Міністрів схвалив план роботи, який допоможе перевести в електронну форму публічні послуги.
Дивися повний текст Стало відомо, які публічні послуги переведуть в електронну форму.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05
Стало відомо, які публічні послуги переведуть в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, які публічні послуги переведуть в електронну форму.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05
а можно поподробнее про место регистрации. Уже 5 год не могу прописаться из-за того что требуют пойти в военкомат. А там соответсвенно требуют пройти мед комиссию. Военный билет есть. Надеюсь этот бред уберут.
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