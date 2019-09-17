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Стало відомо, які публічні
послуги переведуть в...

Стало відомо, які публічні послуги переведуть в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05

Стало відомо, які публічні послуги переведуть в...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив план роботи, який допоможе перевести в електронну форму публічні послуги.

Дивися повний текст Стало відомо, які публічні послуги переведуть в електронну форму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05

а можно поподробнее про место регистрации. Уже 5 год не могу прописаться из-за того что требуют пойти в военкомат. А там соответсвенно требуют пройти мед комиссию. Военный билет есть. Надеюсь этот бред уберут.
alex2013a90
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