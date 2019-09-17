Кабінет Міністрів схвалив план роботи, який допоможе перевести в електронну форму публічні послуги.
Дивися повний текст Стало відомо, які публічні послуги переведуть в електронну форму.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05
Стало відомо, які публічні послуги переведуть в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, які публічні послуги переведуть в електронну форму.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:05
а можно поподробнее про место регистрации. Уже 5 год не могу прописаться из-за того что требуют пойти в военкомат. А там соответсвенно требуют пройти мед комиссию. Военный билет есть. Надеюсь этот бред уберут.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:52
В нашей стране без бумажки ты какашка. А с бумажкой можно хоть что то доказать в суде. ПОЭТОМУ И УБИРАЮТ БУМАЖКИ. При оформлении пенсии мне сказали что 5 лет моего стажа КАК-ТО ТАК...ПРОПАЛО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. А у меня осталась бумажка с налоговой 5 летней давности,подтверждающая стаж. В НАЛОГОВОЙ И В ПЕНСИОННОМ смотрят большими глазами и ПОСЫЛАЮТ на 3 весёлые буквы или как вариант - суд.
Сейчас в стране трындец, вероятно нам готовят ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ.
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