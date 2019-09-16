В українських газових сховищах зараз є 19,5 млрд кубів газу.
Дивися повний текст В українських газосховищах найбільші запаси газу за 7 років - Нафтогаз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:09
В українських газосховищах найбільші запаси газу за 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В українських газосховищах найбільші запаси газу за 7 років - Нафтогаз.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:09
По газопроводу российский газ будет транспортироваться в Сербию, Венгрию и Австрию под видом ответвления от газопровода TurkStream. Таким образом доставка российского природного газа в Турцию и Европу будет выполняться без прохождения через Украину.
|