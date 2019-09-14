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ПФУ назвав середню зарплату в липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за липень 2019 року в розмірі 9308 гривень 13 копійок.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:12
Да растёт вместе с инфляцией в 20-40%
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gedzenko15
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