Семимісна Tesla Model S отримала п'ять сидінь, як і зазвичай, а ще два розвернуті назад крісла розмістилися в багажному відділенні універсала.
Дивися повний текст Маск розповів про семимісну Tesla Model S.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:22
Маск розповів про семимісну Tesla Model S
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Дивися повний текст Маск розповів про семимісну Tesla Model S.
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:22
Копіпейст ідіотської новини з ТСН - не виправдання. Аффтар копіпейсту не знає, що Тесла Модель S давно має семимісну конфігурацію. Так само він не знає, що задні крісла, як і раніше, будуть розраховані саме на дітей. Дорослих туди не посадиш за визначенням.
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