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Маск розповів про
семимісну Tesla Model S

Маск розповів про семимісну Tesla Model S
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:22

Маск розповів про семимісну Tesla Model S

Пропонуємо до обговорення:
Семимісна Tesla Model S отримала п'ять сидінь, як і зазвичай, а ще два розвернуті назад крісла розмістилися в багажному відділенні універсала.

Дивися повний текст Маск розповів про семимісну Tesla Model S.
R2
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Копіпейст ідіотської новини з ТСН - не виправдання. Аффтар копіпейсту не знає, що Тесла Модель S давно має семимісну конфігурацію. Так само він не знає, що задні крісла, як і раніше, будуть розраховані саме на дітей. Дорослих туди не посадиш за визначенням.
Sharpe
 
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