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Гончарук назвав дві умови
для запуску ринку землі

Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48

Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
За цей рік уряду потрібно зробити дві важливі речі щодо ринку землі.

Дивися повний текст Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48

А что вкладывается в понятие "украинская компания"? Иностранные юридические лица и физические лица могут быть учредителями украинской компании... Банки, например. Чтобы скупить землю в спекулятивных целях, как это было в Прибалтике и частично в Болгарии.
Не сейчас нужно рынок земли открывать. А когда закончится война и существенно вырастить экономика страны, а с ней и цены на землю приблизятся к европейским, рыночным. Но всё спешат, заказ выполнить надо...
GUD
 
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