За цей рік уряду потрібно зробити дві важливі речі щодо ринку землі.
Дивися повний текст Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48
Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48
А что вкладывается в понятие "украинская компания"? Иностранные юридические лица и физические лица могут быть учредителями украинской компании... Банки, например. Чтобы скупить землю в спекулятивных целях, как это было в Прибалтике и частично в Болгарии.
Не сейчас нужно рынок земли открывать. А когда закончится война и существенно вырастить экономика страны, а с ней и цены на землю приблизятся к европейским, рыночным. Да и условия покупки должны быть жёсткими. Покупатель с/х земли должен иметь хотя бы: опыт её использования т.е. быть сельхозпроизводителем, должен не допускать её вырождения и простоя. Но в правительстве спешат, заказ выполнить надо...
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:16
Re: Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі
Караван идет, и это правильно. Все вопросы можно решить очень просто - ставками налога на землю. Или ты получаешь прибыль с земли (соответственно платишь налоги) или платишь очень большой налог на землю - и пускай это будут хоть 100% иностранцы. В любом случае скупить землю чтобы "полежала" - будет невыгодно.
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:16
Конрад Карлович
Одними налогами всё не решишь... Иностранные корпорации могут использовать украинскую землю в рамках своих холдингов, нацеленных на иностранные рынки, что может вызвать дефицит сельхозпродукции в Украине и большое повышение цен(уже есть такая тенденция даже сейчас). А так же обладают весьма большим потенциалом по минимизации налогооблагаемого дохода. Так что не всё так просто... Просто так, с кондачка, такие законы не принимают. А именно так хотят "протащить" закон о рынке с/х земель. Такая торопливость вызывает подозрения...
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