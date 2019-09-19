RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук назвав дві умови
для запуску ринку землі

Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48

Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
За цей рік уряду потрібно зробити дві важливі речі щодо ринку землі.

Дивися повний текст Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90935
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:48

А что вкладывается в понятие "украинская компания"? Иностранные юридические лица и физические лица могут быть учредителями украинской компании... Банки, например. Чтобы скупить землю в спекулятивных целях, как это было в Прибалтике и частично в Болгарии.
Не сейчас нужно рынок земли открывать. А когда закончится война и существенно вырастить экономика страны, а с ней и цены на землю приблизятся к европейским, рыночным. Да и условия покупки должны быть жёсткими. Покупатель с/х земли должен иметь хотя бы: опыт её использования т.е. быть сельхозпроизводителем, должен не допускать её вырождения и простоя. Но в правительстве спешат, заказ выполнить надо...
GUD
 
Повідомлень: 110
З нами з: 07.09.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:16

Re: Гончарук назвав дві умови для запуску ринку землі

  GUD написав:Но в правительстве спешат, заказ выполнить надо...


Караван идет, и это правильно. Все вопросы можно решить очень просто - ставками налога на землю. Или ты получаешь прибыль с земли (соответственно платишь налоги) или платишь очень большой налог на землю - и пускай это будут хоть 100% иностранцы. В любом случае скупить землю чтобы "полежала" - будет невыгодно.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:16

Конрад Карлович
Одними налогами всё не решишь... Иностранные корпорации могут использовать украинскую землю в рамках своих холдингов, нацеленных на иностранные рынки, что может вызвать дефицит сельхозпродукции в Украине и большое повышение цен(уже есть такая тенденция даже сейчас). А так же обладают весьма большим потенциалом по минимизации налогооблагаемого дохода. Так что не всё так просто... Просто так, с кондачка, такие законы не принимают. А именно так хотят "протащить" закон о рынке с/х земель. Такая торопливость вызывает подозрения...
GUD
 
Повідомлень: 110
З нами з: 07.09.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну...
R2 » Чет 19 вер, 2019 15:17
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 16:15
Вкладчик1234
ПФУ назвав середню зарплату в липні
R2 » Чет 19 вер, 2019 10:12
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 10:12
gedzenko15
Оржель назвав цыну викупу оператора ГТС
R2 » Сер 18 вер, 2019 21:26
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 21:26
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (190)
19.09.2019 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.