RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ починає вилучення з
обігу ще однієї монети

НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32

НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Дивися повний текст НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90928
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32

"Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Монета не будут принимать при расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения." - Хоч хтось може зрозуміти цей пассаж і граматично, і логічно? Як НБУ може фізично вилучати ці монети, якщо ніхто не понесе їх в торгівельні заклади? А навіщо нести їх, якщо вони вже не приймаються при розрахунках за товари і послуги? Може логічно їх приймати в розрахунках ще деякий час - наприклад 1 рік, реально, - а НБУ їх буде приймати від торгівля, а назад в обіг не вливати? Ау, образованщина! Думай! Те!
sergyisherbina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
R2 » Пон 15 лип, 2019 10:59
9 398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:07
Laven
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:35
3 251
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 07:46
Faceless
Нацбанк назвав дату виведення з обігу дрібних монет
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:32
2 255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 02:02
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14994)
19.09.2019 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.