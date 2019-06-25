Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.
Дивися повний текст НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32
НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети.
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32
"Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Монета не будут принимать при расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения." - Хоч хтось може зрозуміти цей пассаж і граматично, і логічно? Як НБУ може фізично вилучати ці монети, якщо ніхто не понесе їх в торгівельні заклади? А навіщо нести їх, якщо вони вже не приймаються при розрахунках за товари і послуги? Може логічно їх приймати в розрахунках ще деякий час - наприклад 1 рік, реально, - а НБУ їх буде приймати від торгівля, а назад в обіг не вливати? Ау, образованщина! Думай! Те!
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:50
Re: те и эти
НБУ это делает давно. Не подкрепляя банки разменными монетами. Но новости вещают другие люди - журналисты-вещатели.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50
Re: НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
А про 10 копеек забыли?
|