RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ починає вилучення з
обігу ще однієї монети

НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32

НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Дивися повний текст НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:32

"Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. Монета не будут принимать при расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения." - Хоч хтось може зрозуміти цей пассаж і граматично, і логічно? Як НБУ може фізично вилучати ці монети, якщо ніхто не понесе їх в торгівельні заклади? А навіщо нести їх, якщо вони вже не приймаються при розрахунках за товари і послуги? Може логічно їх приймати в розрахунках ще деякий час - наприклад 1 рік, реально, - а НБУ їх буде приймати від торгівля, а назад в обіг не вливати? Ау, образованщина! Думай! Те!
sergyisherbina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:50

Re: те и эти

  sergyisherbina написав:Може логічно їх приймати в розрахунках ще деякий час - наприклад 1 рік, реально, - а НБУ їх буде приймати від торгівля, а назад в обіг не вливати? Ау, образованщина! Думай! Те!

НБУ это делает давно. Не подкрепляя банки разменными монетами. Но новости вещают другие люди - журналисты-вещатели.
sal
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 25.03.16
Подякував: 673 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:50

Re: НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

А про 10 копеек забыли?
nikitash
 
Повідомлень: 255
З нами з: 17.09.10
Подякував: 59 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:59

nikitash
10 и 50 коп остаются, как аналоги монетного ряда 1 и 5 центов.
all27
 
Повідомлень: 40
З нами з: 02.02.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:27

Re: НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

  sergyisherbina написав:Як НБУ може фізично вилучати ці монети, якщо ніхто не понесе їх в торгівельні заклади? А навіщо нести їх, якщо вони вже не приймаються при розрахунках за товари і послуги? Може логічно їх приймати в розрахунках ще деякий час - наприклад 1 рік, реально, - а НБУ їх буде приймати від торгівля, а назад в обіг не вливати? Ау, образованщина! Думай! Те!

до 30 сентября 2020 года эти монеты можно обменять в любом банке.
до 30 сентября 2022 года эти монеты можно обменять в уполномоченных банках и тер. подразделениях НБУ.
И только с 1 октября 2022 года монеты 1,2,5 копеек превратятся в металлолом.
Зображення
Kalgan
 
Повідомлень: 112
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:29

  nikitash написав:А про 10 копеек забыли?

Округление чека происходит до 10 копеек. Их изымать не будут.
Kalgan
 
Повідомлень: 112
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:09

Майже всі 1, 2, 5 коп. з високоякісної (харчової) н/сталі.
Монета в 5 коп. = 4,3 гр
233 монети в 5 коп. = ~1 кг
233*5 = 11 грн. 63 коп.
Брухт н/сталі такої якості мінімум 17-20 грн./кг
Серед них є "мрії нумізматів", але це окрема тема і зовсім інші ціни 8)
Подивіться в госп/магазинах на вартість звичайних м/шайб з чорного металу... і т.д. і т. п.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 10.10.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:57

Re: НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

  ТИХИЙ написав:Подивіться в госп/магазинах на вартість звичайних м/шайб з чорного металу

Абсолютно погоджуюсь - півкіло монет 1-2-5 копійок залишив собі просто на шайби. Магазинна шайба анлогічної якості вартує в 100 разів дрожче! ;)
Приклад: https://doctor-h.com.ua/catalog/krepezh ... gIp5_D_BwE
Шайба широкая M10
D=10mm
Материал:нержавеющая сталь.
Для крепления и обслуживания бытовой техники
Цена: 5 грн (!!!)
LutsMan
 
Повідомлень: 666
З нами з: 10.06.08
Подякував: 165 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43

  LutsMan написав:
  ТИХИЙ написав:Подивіться в госп/магазинах на вартість звичайних м/шайб з чорного металу

Абсолютно погоджуюсь - півкіло монет 1-2-5 копійок залишив собі просто на шайби. Магазинна шайба анлогічної якості вартує в 100 разів дрожче! ;)
Приклад: https://doctor-h.com.ua/catalog/krepezh ... gIp5_D_BwE
Шайба широкая M10
D=10mm
Материал:нержавеющая сталь.
Для крепления и обслуживания бытовой техники
Цена: 5 грн (!!!)

Уже в 2007 году, шайба из черного металла с оцинковкой, по размеру 5 копеечной монеты, стоила 0,4 грн.
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Метро Києва починає відмовлятися від жетонів
R2 » Пон 15 лип, 2019 10:59
9 398
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:07
Laven
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:35
3 253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 07:46
Faceless
Нацбанк назвав дату виведення з обігу дрібних монет
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:32
2 258
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 02:02
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76510)
20.09.2019 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.