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НБУ починає вилучення з
обігу ще однієї монети

НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:08

Взагалі це вже прямі ознаки знецінення і девольвації НацВалюти

(на додачу до цінників в магазинах)

якщо наші "пенні" вже нічого не коштують - чекайте обвалу

viewtopic.php?p=4695840#p4695840
pavilion_dv
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