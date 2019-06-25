НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

Взагалі це вже прямі ознаки знецінення і девольвації НацВалюти
(на додачу до цінників в магазинах)
якщо наші "пенні" вже нічого не коштують - чекайте обвалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:08
Взагалі це вже прямі ознаки знецінення і девольвації НацВалюти
(на додачу до цінників в магазинах)
якщо наші "пенні" вже нічого не коштують - чекайте обвалу
viewtopic.php?p=4695840#p4695840
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