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Рада спростила подачу
звітності до податкової

Рада спростила подачу звітності до податкової
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:14

Рада спростила подачу звітності до податкової

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні вводиться єдина звітність з ЄСВ та ПДФО.

Дивися повний текст Рада спростила подачу звітності до податкової.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:15

..каким образом объединение двух отчетов в один упростит ведение бизнеса?!.. что за БРЕД!!!.. зная наших налоговиков, убрав подачу одного отчета, они дополнят вновьсозданный еще БОЛЬШИМ количеством запрашиваемой инфы!!. при этом, если ранее тот же 1ДФ подавал 1раз в квартал (т.е. 1 раз в ТРИ месяца!!), то теперь будем подавать ту же инфу (а скорее всего - в бОльшем объеме!!) уже раз в 1месяц (т.е. 3 раза в квартал!!) в "измененном" ЕСВ-отчете!!.. ну и... ?!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:02

  maestro71 написав:..каким образом объединение двух отчетов в один упростит ведение бизнеса?!.. что за БРЕД!!!.. зная наших налоговиков, убрав подачу одного отчета, они дополнят вновьсозданный еще БОЛЬШИМ количеством запрашиваемой инфы!!. при этом, если ранее тот же 1ДФ подавал 1раз в квартал (т.е. 1 раз в ТРИ месяца!!), то теперь будем подавать ту же инфу (а скорее всего - в бОльшем объеме!!) уже раз в 1месяц (т.е. 3 раза в квартал!!) в "измененном" ЕСВ-отчете!!.. ну и... ?!

Поживем - увидим.
В принципе, все нормальные люди формируют эти отчеты в 1С (или в другой учетной системе), поэтому, для них особо ничего не поменяется. Разве что, экспортировать-импортировать не 2 отчета, а 1. Соответственно, 5 минут времени экономия.
Но сама идея правильна.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:05

Re: Рада спростила подачу звітності до податкової

Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:11

  safonovstanislav написав:Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.

Уплата и декларирование - разные вещи. Кроме 1-2 группы ЕН есть и другие налогоплательщики. Одно дело платишь за себя, другое - за наемных. Есть много моментов.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:32

  se64plus написав:
  safonovstanislav написав:Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.

Уплата и декларирование - разные вещи. Кроме 1-2 группы ЕН есть и другие налогоплательщики. Одно дело платишь за себя, другое - за наемных. Есть много моментов.

Это то же самое, что подавать в водоканал декларацию о том, сколько ты им денег платил за воду каждый месяц.
У меня наёмных сотрудников нет, но неужели в каждом платеже в налоговую не указывается за что и за кого платишь?
safonovstanislav
 
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