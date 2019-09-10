|
|
|
Рада спростила подачу звітності до податкової
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:14
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні вводиться єдина звітність з ЄСВ та ПДФО.
Дивися повний текст Рада спростила подачу звітності до податкової
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90942
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:15
..каким образом объединение двух отчетов в один упростит ведение бизнеса?!.. что за БРЕД!!!.. зная наших налоговиков, убрав подачу одного отчета, они дополнят вновьсозданный еще БОЛЬШИМ количеством запрашиваемой инфы!!. при этом, если ранее тот же 1ДФ подавал 1раз в квартал (т.е. 1 раз в ТРИ месяца!!), то теперь будем подавать ту же инфу (а скорее всего - в бОльшем объеме!!) уже раз в 1месяц (т.е. 3 раза в квартал!!) в "измененном" ЕСВ-отчете!!.. ну и... ?!
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:02
maestro71 написав:
..каким образом объединение двух отчетов в один упростит ведение бизнеса?!.. что за БРЕД!!!.. зная наших налоговиков, убрав подачу одного отчета, они дополнят вновьсозданный еще БОЛЬШИМ количеством запрашиваемой инфы!!. при этом, если ранее тот же 1ДФ подавал 1раз в квартал (т.е. 1 раз в ТРИ месяца!!), то теперь будем подавать ту же инфу (а скорее всего - в бОльшем объеме!!) уже раз в 1месяц (т.е. 3 раза в квартал!!) в "измененном" ЕСВ-отчете!!.. ну и... ?!
Поживем - увидим.
В принципе, все нормальные люди формируют эти отчеты в 1С (или в другой учетной системе), поэтому, для них особо ничего не поменяется. Разве что, экспортировать-импортировать не 2 отчета, а 1. Соответственно, 5 минут времени экономия.
Но сама идея правильна.
-
se64plus
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 11.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:05
Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:11
safonovstanislav написав:
Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.
Уплата и декларирование - разные вещи. Кроме 1-2 группы ЕН есть и другие налогоплательщики. Одно дело платишь за себя, другое - за наемных. Есть много моментов.
-
se64plus
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 11.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:32
se64plus написав: safonovstanislav написав:
Эти отчёты вообще не нужны. Неужели налоговая не знает сколько человек им денег заплатил за год? Для 1 и 2 группы на едином налоге эти платежи вообще фиксированы.
Уплата и декларирование - разные вещи. Кроме 1-2 группы ЕН есть и другие налогоплательщики. Одно дело платишь за себя, другое - за наемных. Есть много моментов.
Это то же самое, что подавать в водоканал декларацию о том, сколько ты им денег платил за воду каждый месяц.
У меня наёмных сотрудников нет, но неужели в каждом платеже в налоговую не указывается за что и за кого платишь?
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:24
с 1 января 2021 года
-
sal
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3462
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:58
maestro71 написав:
..каким образом объединение двух отчетов в один упростит ведение бизнеса?!.. что за БРЕД!!!.. зная наших налоговиков, убрав подачу одного отчета, они дополнят вновьсозданный еще БОЛЬШИМ количеством запрашиваемой инфы!!. при этом, если ранее тот же 1ДФ подавал 1раз в квартал (т.е. 1 раз в ТРИ месяца!!), то теперь будем подавать ту же инфу (а скорее всего - в бОльшем объеме!!) уже раз в 1месяц (т.е. 3 раза в квартал!!) в "измененном" ЕСВ-отчете!!.. ну и... ?!
Будет ОДИН объединенный отчет (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), подаваться будет 1 раз в квартал.
P.S. Читаем, думаем, а потом пишем... а не наоборот.
-
Sergei
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 01.03.07
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:00
maestro71
Новий звіт буде квартальним, просто в статті не дописали.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
-
abvertaras
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 07.10.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10
abvertaras написав:maestro71
Новий звіт буде квартальним, просто в статті не дописали.
Як це не дописали? А остання строка статті - це про що? Ще раз повторюю - читайте, а потім пишіть.
-
Sergei
-
-
- Повідомлень: 2346
- З нами з: 01.03.07
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|