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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:14
интересно, а к какому году Рада додумается сделать вэб интерфейс для ввода данных он-лайн по бухгалтерской отчетности хотя бы для ФОПов? по сути нужно вводить пару цифр ежемесячно. Эти данные будут автоматом попадать в базу данных, с которой уже будут работать налоговики. Когда уже шоры поснимаете?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:15
Re: Рада спростила подачу звітності до податкової
ЧУЕТ МОЕ СЕРДЦЕ, - что мы накануне грандиозного шухера
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