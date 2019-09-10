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Рада спростила подачу звітності до податкової
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:15
ЧУЕТ МОЕ СЕРДЦЕ, - что мы накануне грандиозного шухера
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pavilion_dv
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:30
andrewmashyna написав:
интересно, а к какому году Рада додумается сделать вэб интерфейс для ввода данных он-лайн по бухгалтерской отчетности хотя бы для ФОПов?
А для этого обязательно Рада? Приватбанк вполне себе такой интерфейс сделал. Есессно, только для своих клиентов.
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moveton
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