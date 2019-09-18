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ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:17
Пропонуємо до обговорення:
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США.
Дивися повний текст ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:17
.хмм. интересно, а когда закончатся свободные мигранты (т.е. те кто готов уезжать,и еще НЕ уехал!!) и резко упадут поступления от этой "статьи доходов".. че будут делать "наверху"??.. какой статьей экспорта замещать разрыв в поступлениях станут??
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maestro71
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