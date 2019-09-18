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ПриватБанк назвав обсяг
грошових переказів в Україну...

ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:17

ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року обсяг грошових переказів із-за кордону, які українці отримали через цифрові канали та відділення ПриватБанку, зріс на 19% – до 2,3 млрд доларів США.

Дивися повний текст ПриватБанк назвав обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:17

.хмм. интересно, а когда закончатся свободные мигранты (т.е. те кто готов уезжать,и еще НЕ уехал!!) и резко упадут поступления от этой "статьи доходов".. че будут делать "наверху"??.. какой статьей экспорта замещать разрыв в поступлениях станут??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:15

  maestro71 написав:.хмм. интересно, а когда закончатся свободные мигранты (т.е. те кто готов уезжать,и еще НЕ уехал!!) и резко упадут поступления от этой "статьи доходов".. че будут делать "наверху"??.. какой статьей экспорта замещать разрыв в поступлениях станут??

Будут продавать землю тех, кто уехал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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