|
|
|
Мінфін анонсував здешевлення кредитів для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Під час запровадження ринку землі в Україні фінансова підтримка з боку уряду буде розрахована на малих і середніх фермерів, а також на індивідуальні господарства.
Дивися повний текст Мінфін анонсував здешевлення кредитів для сільгоспвиробників з 20% до 5%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90933
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:49
"Вы можете пойти в любой банк, ...вы получите более дешевый кредит, потому что государство потратит собственные средства для того, чтобы вы заплатили не 20% ставку, а менее 5%” - это не государство эфемерное заплатит, а каждый из налогоплательщиков.
А про цены на агропродукцию ничего не пообещали?
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:42
Может, я чего-то не понимаю, но зачем? Мы и так уже аграрная страна, и так топовые по пшенице, подсолнухам и чему там еще. Зачем загонять еще больше народа в этот сектор? Кто-то знает пример страны, которая стала успешной вваливая деньги в огурцы с помидорами? Пусть бы уже заходили себе инвесторы, кому интересно, с деньгами и технологиями, покупали по рынку и платили налоги по рынку. А то я уже вижу, как завтра у "малых аграриев" еще и по налогам каникулы начнутся.
-
denis_shyrman
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|