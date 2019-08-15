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Мінфін анонсував здешевлення кредитів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Під час запровадження ринку землі в Україні фінансова підтримка з боку уряду буде розрахована на малих і середніх фермерів, а також на індивідуальні господарства.
Дивися повний текст Мінфін анонсував здешевлення кредитів для сільгоспвиробників з 20% до 5%
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R2
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:49
"Вы можете пойти в любой банк, ...вы получите более дешевый кредит, потому что государство потратит собственные средства для того, чтобы вы заплатили не 20% ставку, а менее 5%” - это не государство эфемерное заплатит, а каждый из налогоплательщиков.
А про цены на агропродукцию ничего не пообещали?
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ruslan42212
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:42
Может, я чего-то не понимаю, но зачем? Мы и так уже аграрная страна, и так топовые по пшенице, подсолнухам и чему там еще. Зачем загонять еще больше народа в этот сектор? Кто-то знает пример страны, которая стала успешной вваливая деньги в огурцы с помидорами? Пусть бы уже заходили себе инвесторы, кому интересно, с деньгами и технологиями, покупали по рынку и платили налоги по рынку. А то я уже вижу, как завтра у "малых аграриев" еще и по налогам каникулы начнутся.
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denis_shyrman
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:10
denis_shyrman написав:
Может, я чего-то не понимаю, но зачем? Мы и так уже аграрная страна, и так топовые по пшенице, подсолнухам и чему там еще. Зачем загонять еще больше народа в этот сектор? Кто-то знает пример страны, которая стала успешной вваливая деньги в огурцы с помидорами? Пусть бы уже заходили себе инвесторы, кому интересно, с деньгами и технологиями, покупали по рынку и платили налоги по рынку. А то я уже вижу, как завтра у "малых аграриев" еще и по налогам каникулы начнутся.
Собираются открыть рынок земли также и компаниям с иностранным капиталом, к-ые могут получать кредиты за границей на покупку земли у нас под те же 5%. Таким образом они будут иметь преимущество перед отечественными фермерами, что приведёт к их вытеснению с рынка. Мы первые по зерну и последние по мясомолочной продукции, к-ую импортируем - так что не всё так однозначно. Несколько миллионов наших граждан работают за границей, в т.ч. в сельском хозяйстве, не имея возможности найти работу дома. То, что надо развивать промышленность, не значит, что не надо развивать сельское хозяйство. Европа дотирует (о каких налогах речь!) своих фермеров и не считает это пустой тратой денег. Пускай приходят инвесторы (если создадут условия для этого), но и ежу понятно, что они будут вкладывать деньги в то, что мы умеем делать лучше, а это в 1-ю очередь сельское хозяйство.
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lite
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