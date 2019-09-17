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Валовий зовнішній борг України
зріс на 1,5 млрд доларів

Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:58

Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів

Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:58

Так мы же вроде треть бюджета тратим на выплаты долгов, а они только растут.

Как потребительский формат общества стал тупиком развития нашей цивилизации? Что делать, чтобы всем вместе мирным путем перейти в формат созидательного общества, без ущерба для стран и народов, без ущерба для каждого?
Вступать в соревнование с друг другом человека стимулирует неограниченная капитализация, и попав в ловушку упоения властью, человек стремится заработать больше и больше. Но такой потребительский уклад приводит к краху всего мирового общества.
vstasiuk
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:44

  vstasiuk написав:Так мы же вроде треть бюджета тратим на выплаты долгов, а они только растут.


Типичная долговая ловушка - чтобы отдавать долги нужно занимать ещё больше.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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