Валовий зовнішній борг України на кінець II кварталу 2019 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 1,555 млрд доларів
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:58
Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України зріс на 1,5 млрд доларів.
Додано: Чет 19 вер, 2019 15:58
Так мы же вроде треть бюджета тратим на выплаты долгов, а они только растут.
Как потребительский формат общества стал тупиком развития нашей цивилизации? Что делать, чтобы всем вместе мирным путем перейти в формат созидательного общества, без ущерба для стран и народов, без ущерба для каждого?
Вступать в соревнование с друг другом человека стимулирует неограниченная капитализация, и попав в ловушку упоения властью, человек стремится заработать больше и больше. Но такой потребительский уклад приводит к краху всего мирового общества.
Додано: Чет 19 вер, 2019 16:44
Типичная долговая ловушка - чтобы отдавать долги нужно занимать ещё больше.
Теперь уже точно не вернусь
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