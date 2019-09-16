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Українці отримають
безвіз ще в одну країну

Українці отримають безвіз ще в одну країну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37

Українці отримають безвіз ще в одну країну

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37

С Колумбией безвиз? Хм ждем теперь "инвесторов" из крупной международной компании Медельинского картеля и прочих колумбийских наркокартелей... эмм пардон международных инвесторов.
Джон
 
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