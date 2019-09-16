RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці отримають
безвіз ще в одну країну

Українці отримають безвіз ще в одну країну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37

Українці отримають безвіз ще в одну країну

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.

Дивися повний текст Українці отримають безвіз ще в одну країну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37

С Колумбией безвиз? Хм ждем теперь "инвесторов" из крупной международной компании Медельинского картеля и прочих колумбийских наркокартелей... эмм пардон международных инвесторов.
Джон
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:10

Чому наші можновладці ніколи не знають меж?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 08.08.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:50

Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну

Дело нужное, виза под 150 баксов стоила, и процедура, само собой. Меньше виз - больше возможностей, все путем.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 14.11.13
Подякував: 139 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
3
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:23

Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну

  Surfer написав:больше возможностей, все путем.
конечно больше если посмотреть новости ->"ДТЭК Энерго" купил 73 тыс. тонн угля газовой группы из Колумбии)))балкер W-Ace уже в порту Южном уголь разгружает).
Джон
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:30

  Джон написав:С Колумбией безвиз? Хм ждем теперь "инвесторов" из крупной международной компании Медельинского картеля и прочих колумбийских наркокартелей... эмм пардон международных инвесторов.


Зря вы так, поезжайте в Колумбию, я вам советую. Медежин вообще прекрасный город. Вы можете поехать на ранчо Эскобара где бегемоты плавли и был собственный аэродром. Все эти нарокартели в прошлом, в основном. Пабло давно убит, а на его ранчо подростки играют в пейнтбол.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 20.05.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:40

Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну

  Dear_Sir написав:поезжайте в Колумбию
Далеко... я самолеты не люблю..
так лоукостером на 1-1,5 часика перелет еще кое как выношу.. а пилить 12+ часов через океан..брр, а больше никак не попасть в нее(. Хотя на том континенте я еще не был.
Джон
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть ввозити авто без податку - законопроект 1, 2, 3
R2 » Вів 17 вер, 2019 10:25
25 2785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 20:07
buratinyo
Скільки субсидій отримають українці в 2020 році
R2 » Пон 16 вер, 2019 12:17
3 127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 17:53
Мизантрóп
Які пенсії та зарплати українці отримуватимуть у 2020 році
R2 » Пон 16 вер, 2019 16:40
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 16:40
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.