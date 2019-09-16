Кабінет міністрів України схвалив угоду між урядами України та Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог.
Дивися повний текст Українці отримають безвіз ще в одну країну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37
Українці отримають безвіз ще в одну країну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці отримають безвіз ще в одну країну.
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:37
С Колумбией безвиз? Хм ждем теперь "инвесторов" из крупной международной компании Медельинского картеля и прочих колумбийских наркокартелей... эмм пардон международных инвесторов.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:50
Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну
Дело нужное, виза под 150 баксов стоила, и процедура, само собой. Меньше виз - больше возможностей, все путем.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:23
Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:30
Зря вы так, поезжайте в Колумбию, я вам советую. Медежин вообще прекрасный город. Вы можете поехать на ранчо Эскобара где бегемоты плавли и был собственный аэродром. Все эти нарокартели в прошлом, в основном. Пабло давно убит, а на его ранчо подростки играют в пейнтбол.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:40
Re: Українці отримають безвіз ще в одну країну
|