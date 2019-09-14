Відповідний проект закону підтримали 347 народних депутатів.
Дивися повний текст Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату податків.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:18
Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату податків.
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:19
Ще треба податок на повітря ввести, а якщо будуть менше дихати - 10000 неопод. мінімумів штрафу ! А вже тоді остаточно настане кінець епохи бідності .
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