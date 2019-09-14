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Депутати проголосували за
підвищення штрафів за несплату...

Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:18

Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний проект закону підтримали 347 народних депутатів.

Дивися повний текст Депутати проголосували за підвищення штрафів за несплату податків.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:19

Ще треба податок на повітря ввести, а якщо будуть менше дихати - 10000 неопод. мінімумів штрафу ! А вже тоді остаточно настане кінець епохи бідності .
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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